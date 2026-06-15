El chavismo dice que "muchos" opositores que retornaron a Venezuela "se fueron otra vez"

En la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Cabello se preguntó por el paradero de políticos como el exdiputado regional Lester Toledo, quien llegó al país el pasado 21 de mayo luego de una década de lo que el propio opositor llamó "exilio forzoso" tras haber sido acusado de un delito de terrorismo.

Toledo había regresado con el objetivo de recibir una respuesta judicial a su solicitud de amnistía.

"Muchos volvieron y se fueron otra vez, se fueron. ¿Dónde está Lester Toledo? Por nombrar uno", expresó el ministro en las declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV.

Cabello también saludó que "algunos" volvieran al país y negó que hayan sido "perseguidos".

Además de Toledo, han retornado opositores como Richard Blanco, Yon Goicoechea, Carlos Ocariz, Wilmer Azuaje, Marcos Velazco, Roberto Marrero y José Guerra, así como el exgobernador César Pérez Vivas, aliado de la nobel de la paz María Corina Machado, y la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel.

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Varios de ellos también retornaron en el marco de la amnistía, aprobada hace casi cuatro meses por el Parlamento y que, según dijo Cabello este lunes, supuso un "gran paso para la reconciliación y la unión del país", aunque aseguró que "ninguna puede ser eterna".

El pasado abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que la amnistía había llegado "a su fin".

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, no dio entonces detalles ni explicó en qué consistía el "fin" de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, pero aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrían ser atendidos en otros espacios.

Sin embargo, el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la amnistía, aclaró posteriormente que esta norma no pierde vigencia y que las solicitudes se seguirían recibiendo.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Hasta el 22 de abril, 8.616 personas habían sido beneficiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según cifras oficiales.