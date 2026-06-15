El sultán de Brunéi cumple 80 años sin visos de cambio en el reinado más longevo del mundo

El dirigente -padre de 12 hijos- cumple 80 años días después de haber anunciado cambios en su Gabinete, que mantiene a su primogénito, el príncipe heredero Al-Muhtadee Billah, como ministro senior del primer ministro, cargo que ocupa su padre desde 1984, cuando el país se independizó por completo de Reino Unido.

Tras 58 años y 8 meses como jefe de Estado de la pequeña nación islámica, no hay señal de sucesión por parte del monarca, quien ha decidido preservar para sí mismo las carteras de Defensa y Finanzas, a la vez que sigue siendo el máximo representante del islam en Brunéi.

Por otro lado, entregó el cargo de ministro de Exteriores a su cuarto hijo varón, Abdul Mateen, el miembro de la conservadora familia real aparentemente más abierto a Occidente, acumulando más de 3,2 millones de seguidores en Instagram.

El monarca prevé participar esta semana en la cumbre conmemorativa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con Rusia, que se celebrará en Kazán y estará presidida por el presidente ruso, Vladíir Putin, después de pasar cerca de dos meses con apariciones limitadas tras someterse a una cirugía de rodilla en enero.

Este pequeño sultanato, con uno de los PIB per cápita más altos del mundo gracias al petróleo, se encuentra en la isla de Borneo, está rodeado casi por completo por Malasia y su territorio se extiende por 5.270 kilómetros cuadrados, un espacio más pequeño que Brasilia.

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Del sultán se ha destacado asimismo su fastuosa riqueza, que incluye la mayor colección de autos Rolls-Royces del mundo (valorada en 4.000 millones de dólares) y vivir en el palacio residencial más grande del planeta, de unas 20 hectáreas, ambos datos certificados por el Récord Guinness.

En abril de 2019, el monarca convirtió Brunéi en el primer país del Sudeste Asiático que aplica a nivel nacional un código penal basado en la ley islámica más estricta, contemplando la pena de muerte por lapidación para castigar las relaciones homosexuales y el adulterio y la amputación de una mano o un pie para los ladrones.