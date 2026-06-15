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15 de junio de 2026 a la - 13:56

En el memorando Irán-EE.UU. ya cuenta con firma electrónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), junto a su vicepresidente, James D. Vance. (archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), junto a su vicepresidente, James D. Vance. (archivo)000730+0000 SAUL LOEB

WASHINGTON. El memorando de entendimiento para un futuro acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ya cuenta con la firma electrónica del presidente estadounidense, Donald Trump; el vicepresidente James D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Por AFP

Estados Unidos e Irán firman un memorando de entendimiento para un futuro acuerdo de paz y que pondría fin al conflicto iniciado en febrero pasado.

No obstante, el pacto alcanzado no desbloquea de momento los activos exigidos por la República Islámica y genera incertidumbre en la comunidad internacional.

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“El Presidente quiso firmarlo personalmente porque quería mostrar su... dedicación para lograr que esto llegue a una resolución exitosa”, dijo el funcionario, que habló telefónicamente a los periodistas bajo condición de anonimato.

Por otro lado, Estados Unidos no ha desbloqueado ningún activo iraní bajo sanción, tras la firma de un memorando de acuerdo entre Washington y Teherán, según un alto responsable estadounidense.

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“Cero”, respondió este funcionario, bajo condición de anonimato, a la pregunta de un periodista que le preguntaba si se había desbloqueado algún monto.