En el memorando Irán-EE.UU. ya cuenta con firma electrónica

Estados Unidos e Irán firman un memorando de entendimiento para un futuro acuerdo de paz y que pondría fin al conflicto iniciado en febrero pasado.
No obstante, el pacto alcanzado no desbloquea de momento los activos exigidos por la República Islámica y genera incertidumbre en la comunidad internacional.
Lea más: Fuertes críticas en Israel al futuro acuerdo Irán-EE.UU.
“El Presidente quiso firmarlo personalmente porque quería mostrar su... dedicación para lograr que esto llegue a una resolución exitosa”, dijo el funcionario, que habló telefónicamente a los periodistas bajo condición de anonimato.
Por otro lado, Estados Unidos no ha desbloqueado ningún activo iraní bajo sanción, tras la firma de un memorando de acuerdo entre Washington y Teherán, según un alto responsable estadounidense.
Lea más: La guerra eliminó a parte del liderazgo iraní, pero el consejo de los ayatolás se recompone: ¿ qué se puede esperar?
“Cero”, respondió este funcionario, bajo condición de anonimato, a la pregunta de un periodista que le preguntaba si se había desbloqueado algún monto.