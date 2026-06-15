Fiscalía finlandesa presenta cargos contra dos oficiales por sabotaje de cables submarinos

La Fiscalía finlandesa cree que los dos oficiales del Fitburg, buque sospechoso de pertenecer a la llamada 'flota fantasma' rusa, provocaron el corte de dos cables de fibra óptica entre Finlandia y Estonia e intentaron dañar otras ocho infraestructuras submarinas al arrastrar el ancla por el fondo marino durante al menos 130 kilómetros, hasta que las autoridades finlandesas lograron detener el avance del barco.

"La Fiscalía considera que, además de causar daños inmediatos considerables, el acto supuso un grave peligro para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones, electricidad y gas en Finlandia", señaló en un comunicado.

Además del capitán, de nacionalidad rusa, y el contramaestre, oriundo de Azerbaiyán, otros dos oficiales del Fitburg son considerados sospechosos, aunque la Fiscalía determinará qué cargos les imputa en una fase posterior.

Durante la investigación preliminar, los acusados negaron haber cometido ningún delito y alegaron además que la Justicia finlandesa no tiene jurisdicción en el caso, ya que los daños en los cables se produjeron fuera de las aguas territoriales del país nórdico.

El Tribunal de Distrito de Helsinki deberá ahora fijar una fecha para la audiencia del caso y, si fuera necesario, resolverá si tiene o no jurisdicción para juzgar a los inculpados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Fitburg, carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas que cubría la ruta entre la ciudad rusa de San Petersburgo y el puerto israelí de Haifa, fue retenido por las autoridades finlandesas el 31 de diciembre de 2025 como sospechoso de la rotura de dos cables submarinos de fibra óptica en el golfo de Finlandia.

El abordaje del buque tuvo lugar en aguas internacionales dentro de la zona económica exclusiva de Finlandia y en ella intervinieron un barco de la Guardia Costera y un helicóptero, desde el que varios agentes descendieron hasta la cubierta para hacerse con el control del puente de mando.

Durante las investigaciones, las autoridades del país nórdico hallaron en el fondo marino una marca de arrastre de decenas de kilómetros de largo producida presuntamente por el ancla del buque, que en el momento de ser abordado navegaba con el ancla sumergida.

El buque permaneció retenido y embargado por las autoridades finlandesas durante doce días para facilitar las investigaciones, tras lo cual fue autorizado a zarpar el pasado 12 de enero, aunque a tres de los cuatro sospechosos se les prohibió abandonar el país.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Finlandia ha sufrido varios incidentes en los que resultaron dañadas infraestructuras submarinas claves en extrañas circunstancias y que Helsinki atribuye a ataques híbridos orquestados por Moscú.