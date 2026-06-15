Fráncfort sube un 1,05 % impulsada por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 1,05 % al cierre, hasta 24.894,01 puntos.

Al igual que las bolsas estadounidenses y asiáticas, la renta variable alemana reaccionó con ganancias al acuerdo de paz entre EEUU e Irán, que se firmará el viernes en Ginebra (Suiza).

La firma prolongará el alto el fuego y permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz primero durante 60 días, aunque persisten dudas sobre el tema nuclear y los fondos iraníes congelados.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo a la televisión ABC que Irán no va a recibir ni un dólar de EEUU.

También impulsó las compras en la Bolsa de Fráncfort el éxito de la salida a bolsa de la empresa espacial y de inteligencia artificial SpaceX de Elon Musk.

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Deutsche Bank ganó un 4,3 %, hasta 29,98 euros, pero Commerzbank perdió un 1,7 %, hasta 36,21 euros, ante la disputa con el italiano UniCredit, que le ha lanzado una oferta de adquisición y asegura que ya tiene una participación de más del 30 % en el banco alemán.

El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines subió un 4,2 %, hasta 325,20 euros, y el automovilístico Mercedes-Benz Group avanzó un 2,8 %, hasta 49,38 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall perdió un 4,6 %, hasta 1.150,20 euros, ante las perspectivas de paz en Irán y después de la publicación de una información sobre su preocupación por el proyecto de tanque franco-alemán MGCS, para sustituir los carros de combate Leopard 2 y Leclerc, tras el fracaso del caza de combate.

Rheinmetall dijo que no se puede descartar la salida de Francia del proyecto de tanques con Alemania.

En el índice de empresas medianas MDAX, la empresa de armamento Hensoldt cayó un 5,1 %, hasta 71,74 euros, y RENK Group bajó 1,9 %, hasta 45,32 euros.