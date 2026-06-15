Israel mata en Gaza a un padre y a su hijo cuando rellenaban un tanque de agua en su casa

El ataque tuvo lugar la tarde del lunes contra la azotea de la vivienda de la familia Al Habil, en el barrio de Sheij Radwan, al norte de la ciudad de Gaza, detallaron en un comunicado los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí, que acudieron a lugar del bombardeo.

El menor ha sido identificado como Omar al Habil y, según esta misma fuente, llegó a este centro hospitalario aún consciente -con una camiseta verde ensangrentada-, pero falleció poco después tras enterarse de que su padre, Mohamad, había también perecido.

Mohamad trabajaba como enfermero en el Hospital Shifa, según este centro, que desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 ha sufrido ataques, incursiones militares, el arresto y el asesinato de sanitarios y médicos especialistas, de los que apenas quedan ya en Gaza.

Horas antes, Israel había matado a otras dos personas en Gaza y herido de gravedad a una niña de 4 años en tres ataques contra el norte de Gaza y el campamento de refugiados de Nuseirat (centro), informaron a EFE fuentes sanitarias del enclave palestino.

Más de 73.000 palestinos han muerto en Gaza, entre ellos unos 20.000 menores, según el recuento de Sanidad gazatí desde el inicio de la ofensiva israelí; mientras que el actual alto el fuego no evita nuevos ataques israelíes, ni permite el regreso de una población desplazada a unas viviendas y ciudades gazatíes en su mayoría arrasadas.