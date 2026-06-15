Kenia celebra el "alivio" que supone para África el acuerdo entre Irán y EE.UU.

"Este acuerdo representa un alivio significativo para Kenia y muchas otras naciones africanas, que han soportado una considerable carga económica a causa del conflicto", indicó el ministro de Exteriores keniano, Musalia Mudavadi, en un comunicado.

Mudavadi afirmó que el anuncio también ofrece "esperanza" para desescalar el conflicto y reabrir rutas marítimas "vitales" como el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Además, instó a ambos países a mantener los compromisos asumidos para que se beneficien "la seguridad energética global, el comercio y la vida de millones de personas afectadas por el conflicto".

"Las interrupciones en los mercados energéticos globales, las cadenas de suministro, el aumento de los precios del combustible y de las materias primas, y las presiones inflacionarias han exacerbado las vulnerabilidades económicas, amenazado los medios de subsistencia y corrido el riesgo de avivar el descontento social en todo el continente", añadió.

Las economías de África son especialmente vulnerables a crisis globales -como la guerra en Oriente Medio- por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el elevado endeudamiento.

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El continente importa gran parte de sus productos refinados de petróleo de los países del golfo Pérsico, así como otros bienes, como fertilizantes.

Numerosos gobiernos africanos han tomado medidas, como fijar los precios del combustible o reducir los impuestos de estos productos, a modo de protección frente a las constantes subidas provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

EE.UU. e Irán anunciaron este domingo un pacto para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de cien días de un conflicto que generó graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades.