Las navieras piden garantías ante situación volátil en estrecho de Ormuz pese al acuerdo

Las declaraciones que han realizado hasta ahora ambas partes son "poco claras y no ofrecen suficiente información sobre aspectos clave" como tiempos y rutas seguras, advirtió el jefe de Seguridad de BIMCO, Jakob Larsen, en declaraciones enviadas a EFE por la organización con sede en Copenhague.

"Debido a la falta de detalles y a un historial de promesas demasiado optimistas, creemos que la situación de seguridad para la industria del transporte de mercancías sigue siendo volátil y todavía consideramos muy arriesgado que los barcos empiecen a transitar (el estrecho) en este punto", enfatizó.

El responsable de seguridad de la asociación, que según estimaciones propias representa al 60 % de la flota mercante global, señaló que lo ideal sería que la reanudación del tráfico por el estratégico estrecho estuviera dirigida por un organismo neutral como las Naciones Unidas.

"Un concepto así clarificaría asuntos como las rutas seguras, las medidas para separar el tráfico, la secuenciación de las salidas del Golfo de los barcos, los procedimientos de información, los procedimientos de seguridad de los buques, los procedimientos de protección y respuesta de emergencia navales", explicó.

Además, las navieras deben recibir garantías de que no solo está permitido atravesar el estrecho, sino de que es seguro, pues los barcos atrapados en el golfo Pérsico -unos 600, de los que 250 aproximadamente son petroleros- están interesandos en salir lo antes posible, señaló la organización.

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"La amenaza por las minas en la zona sigue siendo motivo de preocupación, ahora mismo y en el futuro y hace falta establecer rutas libres de minas. Ambas partes del conflicto deben proporcionar garantías creíbles antes de que el tráfico se pueda reanudar por completo, hasta los niveles previos al conflicto", concluyó Larsen.

Por su parte, el analista de marina mercante de BIMCO Niels Rasmussen detalló que en la última semana ha aumentado el número de navíos que han atravesado el estrecho, pero no hay indicaciones aún de que el anuncio de un acuerdo preliminar entre EE.UU. e Irán, que en teoría debe firmarse el viernes próximo en Suiza, haya cambiado la situación fundamentalmente.

"Esperamos que lleve varias semanas que todos los barcos abandonen el golfo Pérsico", avanzó.

Washington y Teherán se han contradicho públicamente en lo que respecta al desbloqueo del estrecho por el que antes de la guerra pasaba un 20 % del petróleo mundial, puesto que la República Islámica insiste en que cobrará una tasa a los buques que lo atraviesen, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado a periodistas que el acuerdo garantiza un Ormuz “libre de peajes de forma permanente”.