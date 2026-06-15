Líderes de la oposición israelí condenan el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

"Israel amanece hoy ante un acuerdo que se gesta lejos de aquí y de sus intereses", afirmó el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot y líder del partido centrista Yashar! (¡Recto!).

En su cuenta de X, Eisenkot afirmó que el acuerdo del Gobierno "fallido" de Benjamín Netanyahu debía haber preservado "la libertad de acción israelí". "Se perdió la oportunidad de seguridad y regional que el Gobierno israelí debía aprovechar; las cosas podrían y deberían haber sido diferentes", dijo.

Y criticó que los israelíes supieron del acuerdo a través de "líderes extranjeros", mientras Netanyahu "se niega a mirar al público a los ojos".

"Mi posición es clara: no somos socios de este acuerdo que no garantiza nuestra seguridad y no nos vincula de ninguna manera", sentenció por su parte en su cuenta de X el ministro ultraderechista y colono de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

En su mensaje, el político, líder del partido ultranacionalista Otzma Yehudit (Poder Judío) condenó el acuerdo, cuyos detalles todavía se desconocen, y afirmó que Israel no debe "ceder en nada menos que el desmantelamiento de Hizbulá".

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"Amamos a Estados Unidos y estamos agradecidos al presidente Trump. Y, sin embargo, el Estado de Israel no es una república bananera", aseguró.

Desde la izquierda, Yair Golán, líder del partido de los Demócratas, afirmó que el anuncio significa "una mañana dura para Israel".

"De un solo golpe, se han borrado inmensos logros militares conseguidos con el coraje de nuestros pilotos y la sangre de nuestros combatientes, mientras Netanyahu se mantuvo al margen: débil, enfermo, aislado e impotente", dijo Golan en sus redes.

El izquierdista y antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército israelí también lo condenó, ya que afirmó canaliza millones a Teherán, "deja intacta" la infraestructura nuclear del país persa, "preserva la amenaza balística" y lanza "un salvavidas" al régimen de los ayatolás.

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, afirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades.

A pesar del anuncio del acuerdo, permanecen muchas incógnitas sobre los detalles del memorando.

La Administración estadounidense había fijado como principal objetivo de las negociaciones lograr que la República Islámica renunciara a cualquier ambición de obtener un arma nuclear y cediera a Estados Unidos su material enriquecido para su destrucción.

Irán, que siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados, pero Washington ha descartado hasta ahora facilitar la entrega de dinero a Teherán.