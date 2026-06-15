Meloni pide "no mirar hacia otro lado" ante los "brutales" ataques rusos en Ucrania

"Creo que la solidaridad es fundamental, especialmente cuando los ataques y las agresiones rusas no se detienen ni siquiera ante símbolos milenarios de la cristiandad y ante piezas de patrimonio de la UNESCO", dijo Meloni en una rueda de prensa conjunta tras reunirse en Roma con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi.

Asimismo, reiteró el compromiso de Italia y Japón "en defensa del derecho internacional para una paz justa y duradera".

El Ejército ruso lanzó la pasada madrugada más de 60 misiles y numerosos drones contra la capital ucraniana en un nuevo ataque masivo que alcanzó la catedral de la Dormición, un templo de gran relevancia tanto para la Iglesia ortodoxa como para la historia de Ucrania.

Meloni y Takaichi se reunieron este lunes en Roma antes de viajar a la cumbre del G7 en Francia, y compartieron "una profunda reflexión sobre las grandes crisis internacionales", según explicó la mandataria italiana.

"La firmeza en el apoyo a Kiev y el esfuerzo por la paz serán, obviamente, elementos centrales en la cumbre del G7, donde reiteraremos el compromiso para la reactivación del proceso de negociación que ponga fin al conflicto", subrayó la jefa del Ejecutivo italiano.

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Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que durante el encuentro ambas dirigentes abordaron, como "socias estratégicas especiales", la situación en Oriente Medio, Ucrania y Asia Oriental "con el fin de mantener un enfoque coordinado".

Más allá de la guerra en Europa del Este, ambas líderes expresaron su satisfacción por el reciente anuncio del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y reiteraron la "importancia fundamental" de la reapertura del estrecho de Ormuz y la defensa de la libertad de navegación.

Esta sintonía quedó reflejada además en la adhesión de Japón al comunicado conjunto emitido previamente por Italia, el Reino Unido, Alemania y Francia sobre Irán, que incluye el despliegue de una misión para garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz.

Sobre el acuerdo con Teherán, Takaichi afirmó: "Espero que, mediante una implementación rápida y efectiva de este acuerdo, se pueda llevar paz y estabilidad a toda la región de Oriente Medio, por lo que seguiremos trabajando en estrecho contacto en este tema".