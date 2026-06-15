México bloquea 57 sitios web ilegales y refuerza el combate a la piratería del Mundial

El funcionario señaló en una conferencia de prensa que el organismo trabaja con la FIFA, con las marcas y con las empresas que poseen los derechos de transmisión para bajar en tiempo real páginas y aplicaciones de retransmisión no autorizada, un esquema que, dijo, opera principalmente mediante sitios ya detectados por los titulares de derechos.

"Se hace de manera preventiva el bajar páginas que dicen que van a transmitir el partido para que no se transmita durante ese tiempo", explicó Llerenas, quien consideró que esta estrategia puede marcar una ruta para combatir la ilegalidad en el sector.

Durante el partido inaugural de México, el IMPI desplegó 15 brigadas alrededor del Estadio Ciudad de México para disuadir la venta de mercancía ilegal, principalmente camisetas, aunque también objetos como imitaciones de la copa y otros artículos vinculados al Mundial.

Llerenas afirmó que el operativo permitió que no hubiera venta de productos pirata en el entorno del estadio, una de las principales preocupaciones del organismo en coordinación con la FIFA.

El titular del IMPI indicó que, al menos, se han realizado cuatro operativos en zonas distintas a los estadios y que continuarán acciones en otros recintos de México, incluida Guadalajara, además de visitas a lugares señalados por venta de camisetas u otros productos no autorizados.

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Según Llerenas, las camisetas concentran la mayoría de los productos detectados en estos operativos, incluso cerca del 80 %, por tratarse del artículo de mayor demanda entre los aficionados.

El funcionario también aclaró que las verificaciones a establecimientos que transmiten partidos se realizan a petición de parte y no implican el cierre de locales.

Hasta ahora, añadió, el IMPI ha revisado 50 establecimientos para constatar si transmiten o no el Mundial y levantar un registro.

Llerenas descartó que el instituto busque sancionar fondas, taquerías o pequeños negocios de barrio, al advertir que no quiere generar "pánico" por versiones sobre multas millonarias.

Precisó que la multa de más de 20 millones de pesos (poco más de un millón de dólares) difundida en redes sociales corresponde al monto máximo previsto para otro tipo de actos de comercio y no a la simple transmisión de partidos en pequeños establecimientos.

El titular del IMPI negó además que la FIFA haya demandado al barrio de Tepito, en la capital mexicana conocido por su mercado de piratería, aunque confirmó un operativo en esa zona de la capital mexicana por la venta de camisetas presuntamente ilegales.

Llerenas defendió que el combate a la piratería debe ir acompañado de alternativas para que productores y comerciantes puedan crear marcas legítimas relacionadas con el fútbol sin usar derechos ajenos, lo que, dijo, permitiría desarrollar una industria mexicana de moda deportiva.