Partido opositor ugandés denuncia el "secuestro" de su líder por las fuerzas de seguridad

"El precio de la lucha por la libertad: queremos informar al público general y a todos los ugandeses amantes de la libertad de que nuestro presidente ejecutivo, el abogado (y exalcalde de la capital ugandesa, Kampala) Erias Lukwago, ha sido secuestrado por agentes del Estado y trasladado a un destino desconocido", afirmó el PFF en la red social X.

También condenó estos hechos la Sociedad de Abogados de Uganda (ULS), cuyos representantes afirmaron en una rueda de prensa que recurrirán "a los tribunales nacionales e internacionales para obtener reparación", según recogen medios locales.

"Queremos garantías de que nuestros miembros, los funcionarios judiciales y todos los participantes en el sistema judicial estarán protegidos mientras desempeñan sus funciones constitucionales", afirmaron.

Por su lado, el también líder opositor y excantante Robert Kyagulanyi -cuyo nombre artístico es Bobi Wine-, aseguró en X que Lukwago fue detenido por militares en su domicilio del barrio de Wakaliga, en Kampala, "cuando se disponía a entregar una citación judicial" para el jefe de las Fuerzas Armadas del país, el general Muhoozi Kainerugaba.

Esta citación haría referencia a otro caso en el que el opositor Besigye denunció al general -que también es hijo del presidente ugandés, Yoweri Museveni- por sus repetidas amenazas de muerte.

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Kainerugaba compartió en la misma red social durante la jornada del lunes fotos en las que se ve aparentemente a un aterrorizado Lukwago y mensajes en los que parece hacer referencia a torturas contra él: "Se ha orinado ya tres veces" o "Estoy orgulloso de todo el daño y el sufrimiento que le infligiré al criminal Lukwago".

Besigye desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre de 2024 en Nairobi, capital de Kenia, y apareció unos días más tarde en un tribunal militar de Uganda acusado de traición, un delito que puede acarrearle la pena de muerte.

Está acusado de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar desplazamientos de ciudadanos a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

El PFF es el nuevo partido de Besigye, pero fue lanzado en julio de 2025 cuando éste ya estaba en prisión.

Médico, excoronel del Ejército y antiguo aliado del presidente ugandés, Yoveri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, Besigye es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa y las fuerzas de seguridad han intentado impedir sus actos públicos y ha sido detenido en numerosas ocasiones.

Pese a ello, se ha postulado a la Presidencia de Uganda en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016) y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia en Uganda.