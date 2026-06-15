Rusia lanza un nuevo ataque masivo a Ucrania, con 70 misiles y más de 600 drones

"En la noche al 15 de junio (desde las 18.00 del 14 de junio), el enemigo lanzó un ataque combinado a gran escala contra Ucrania con aparatos aéreos no tripulados de ataque y misiles de diversos tipos, tanto aéreos como terrestres", indica el reporte, publicado en redes sociales.

Las fuerzas de defensa ucranianas lograron neutralizar 50 de los 70 misiles y 582 de los más de 600 drones, precisó la Fuerza Aérea.

El objetivo principal del ataque fue Kiev, aunque las fuerzas rusas también lanzaron misiles contra Dnipró y Járkov, añade la nota.

En concreto, Rusia lanzó seis misiles antibuque 3M22 'Zircon' desde la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, 34 misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde las regiones rusas de Briansk y Kursk y treinta misiles de crucero Kh-101/Iskander-K desde Kursk y la región rusa de Vólogda.

Además,Rusia utilizó 611 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera, Italmas, munición merodeadora Banderol y drones réplica Parodia contra Ucrania desde las direcciones rusas de Briansk, Kursk, Oriol, Mílerovo, Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske y Chauda, en la península ucraniana de Crimea.

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Según datos preliminares de las 8.00 hora local, la defensa antiaérea ucraniana había derribado o neutralizado cinco misiles antibuque 3M22 'Zircon', quince misiles balísticos Iskander-M/S-400, treinta misiles de crucero X-101/Iskander-K y 582 donres enemigos de distintos tipos.

Se reportaron impactos de veinte misiles balísticos y 27 vehículos aéreos no tripulados de ataque en 42 ubicaciones, así como la caída de fragmentos derribados en doce.

La Fuerza Aérea advertía a la hora de publicación del parte de que varios drones de ataque continuaban en el espacio aéreo de Ucrania.