Sheinbaum rechaza reunión con maestros mexicanos en medio de huelga nacional

“Por lo pronto no, lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados, pero ya el secretario de Educación (Mario Delgado) y la secretaria de Gobernación pueden dar más información (Rosa Icela Rodríguez) pueden dar más información”, manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La respuesta por parte de la gobernante mexicana se da luego de que el magisterio decidiera mantener la huelga nacional que ha provocado bloqueos y cierres de calles en diferentes partes del país, especialmente la zona centro de la capital mexicana.

Sheinbaum aseguró que ha disminuido “bastante la presencia” de los docentes en algunos lugares y, en cuanto a las supuestas pérdidas económicas que denuncian los comerciantes de la zona será la titular de Gobernación quien se acerque a escuchar sus demandas.

“La secretaria de Gobernación puede estar ahí hablando con los comerciantes, los conoce bien porque ella fue secretaria de gobierno de la Ciudad de México”, indicó.

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México ya ha compartido sus propuestas con la CNTE y que incluso en la última reunión que se tuvo se instaló una mesa técnica permanente.

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El posicionamiento por parte de la presidenta también se da en un contexto en el que la CNTE afirmó que a partir de este lunes se llevarán a cabo acciones en los principales accesos a Ciudad de México y se extenderán a más de 20 estados, desde Oaxaca y Chiapas, en el sur del país, hasta Sonora y Chihuahua, en el norte.

La CNTE, uno de los principales movimientos sindicales del magisterio mexicano, exige la derogación de la reforma de pensiones de 2007, aumentos salariales y cambios en diversas políticas educativas.

También sostiene que las propuestas presentadas por el gobierno no responden a sus principales exigencias, entre ellas la derogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, lo cual -señalan- Sheinbaum les prometió en campaña.