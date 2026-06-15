Siete jóvenes muertos en un accidente de bus de un equipo de baloncesto en Brasil

La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que las víctimas son siete hombres: dos de 15 años, uno de 16, uno de 17, dos de 18 y el mayor, de 22 años.

El accidente se produjo en el municipio de Tauá, en el noreste de Brasil, cuando la delegación compuesta por unas 40 personas volvía de participar de un torneo de baloncesto que reúne a equipos locales y regionales de múltiples categorías a unos 350 kilómetros del lugar del hecho.

Medios locales afirman que treinta pasajeros fueron trasladados a distintas unidades de salud de la región con heridas en su mayoría leves.

Entre los lesionados se encontraba el conductor del autobús, quien inicialmente se fugó del hospital al que había sido ingresado, pero luego se entregó en la Comisaría de la Policía Civil del municipio, según detallaron las autoridades.

La Policía Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las causas del accidente.

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Según fuerzas de seguridad presentes en el lugar, citadas por 'G1', los pasajeros no llevaban cinturón de seguridad y, cuando el vehículo volcó, fueron expulsadas y atropelladas por el propio autobús.