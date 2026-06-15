Ucrania interpreta el ataque masivo ruso de hoy como un mensaje de Putin al G7

“Putin envía un mensaje a las cumbres del G7 y del Consejo Europeo de esta semana: él apuesta por el terror en vez de por la diplomacia”, afirmó en su cuenta de X Sibiga, que, en la línea del presidente Volodímir Zelenski, pidió tanto al G7 como a los líderes europeos que respondan al líder ruso reforzando la presión sobre Moscú y redoblando la ayuda en materia de defensa aérea a Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró tras el ataque, en el que su Ejército empleó 70 misiles y más de 600 drones, que su principal objetivo fueron instalaciones de la industria militar ucraniana.

Sibiga también llamó a Putin “el peor bárbaro del siglo XXI” y le acusó de dirigir los ataques de su Ejército contra “monumentos religiosos y culturales únicos”. El jefe de la diplomacia ucraniana citó otros edificios históricos dañados en ataques rusos durante la guerra como el Museo de Arte de Járkov o la Casa del Órgano y la Música de Cámara de Dnipró.

También en X y en su primera reacción al ataque que ha dañado la catedral de la Dormición de Kiev, el ministro ucraniano había comparado previamente a Rusia con el grupo yihadista Estado Islámico (EI), conocido entre otras cosas por destruir patrimonio histórico considerado herético.