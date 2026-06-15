Veintiocho detenidos tras los disturbios en la manifestación anti-G7 en Ginebra

Tres de los retenidos se encuentran en detención provisional, que podría suponer un mayor tiempo bajo disposición policial, según indicó el portavoz del cuerpo de seguridad ginebrino, Alexander Brahier, en declaraciones a la televisión nacional suiza RTS.

Al término de la manifestación, hacia las 20:00 hora local del domingo (19:00 GMT), policía con equipamiento antidisturbios rodeó las inmediaciones del fin de la protesta, en el paseo a orillas del lago Lemán, e inició un lento cerco que se prolongó durante toda la madrugada.

Unas 200 personas, en su mayoría jóvenes que habían participado en la manifestación, fueron objeto de este cerco y la policía sólo les permitió salir poco a poco, en grupos reducidos o individualmente, después de que muchos de ellos fueran identificados, interrogados e fotografiados.

En la manifestación grupos violentos causaron destrozos de marquesinas, papeleras, escaparates, vehículos y contenedores, y se encararon con la policía, que no realizó cargas pero sí utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a estos manifestantes.

La policía, a la que los manifestantes encapuchados arrojaron piedras y otros objetos en algunos tramos de la marcha, consideró que los daños en la ciudad fueron "relativamente leves" a la vista de la presencia de grupos potencialmente violentos.

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La policía estimó que unas 20.000 personas participaron en la marcha, mientras que los organizadores manejaron la cifra de más de 60.000.