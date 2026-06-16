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16 de junio de 2026 a la - 14:00

Fed inicia reunión de política monetaria bajo nuevo liderazgo

(FILES) US President Donald Trump shakes hands with the new Chairman of the Federal Reserve Kevin Warsh (L) during a swearing in ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC on May 22, 2026. US Federal Reserve chief Kevin Warsh will chair his first meeting of the central bank's rate-setting committee next week caught between a rock and a hard place, with inflation at a three-year high and unrelenting pressure from the White House to lower rates. The Fed's 12-member open market committee (FOMC) will begin a two-day meeting on June 16, 2026, and is widely expected to hold rates steady as the effects of US President Donald Trump's war on Iran course through the world's largest economy. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
(FILES) US President Donald Trump shakes hands with the new Chairman of the Federal Reserve Kevin Warsh (L) during a swearing in ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC on May 22, 2026. US Federal Reserve chief Kevin Warsh will chair his first meeting of the central bank's rate-setting committee next week caught between a rock and a hard place, with inflation at a three-year high and unrelenting pressure from the White House to lower rates. The Fed's 12-member open market committee (FOMC) will begin a two-day meeting on June 16, 2026, and is widely expected to hold rates steady as the effects of US President Donald Trump's war on Iran course through the world's largest economy. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)010104+0000 AARON SCHWARTZ

WASHINGTON. Frente a una gran expectativa del mercado, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) inicia una nueva era con el liderazgo de Kevin Warsh y el dilema de bajar o no las tasas de interés. El mandatario Donald Trump espera recortes.

Por AFP

La Reserva Federal de Estados Unidos inició hoy la reunión de su comité de política monetaria bajo la égida de Kevin Warsh, de quien el presidente Donald Trump espera recortes de los tipos de interés pese a la mayor inflación.

El encuentro concluirá mañana. La Fed anunciará su decisión después del mediodía de Washington. Warsh ofrecerá después su primera conferencia de prensa como responsable del banco central más influyente del mundo.

Los inversores observarán muy de cerca los primeros pasos de Warsh que deberá junto al consejo tomar decisiones clave sobre tasas en medio de presiones inflacionarias.

Tendencia: mantener las tasas

No hay ningún suspenso en torno a la política monetaria: se espera un mantenimiento de las tasas, el cuarto consecutivo, que se sitúan entre el 3,50% y el 3,75% desde diciembre.

Incluso es posible que la decisión se tome por unanimidad de los doce miembros con derecho a voto del comité, algo que no ocurre desde hace un año.

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¿Halcón o paloma?

“El mercado intenta averiguar si es un halcón o una paloma, o peor aún, un halcón disfrazado de paloma”, explica Steve Sosnick, analista de Interactive Brokers, sobre Kevin Warsh.

En la jerga de los bancos centrales, los “halcones” se enfocan en la lucha contra la inflación y son más proclives a subir las tasas, mientras que las “palomas” tienden a apoyar el crecimiento económico mediante tasas bajas.

“La gente se pregunta cómo hará para gestionar las expectativas tan claras del presidente (Trump), que lo quiere paloma”, apunta Sosnick.

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Reclamo de Trump

Trump reclama una relajación monetaria para reducir los costos de endeudamiento y estimular la actividad.

Esto parecía posible cuando nominó a Warsh a finales de enero. La inflación se moderaba y el mercado laboral, deprimido, daba la impresión de necesitar un empujón.

Pero el estallido de la guerra en Oriente Medio y la posterior escalada de los costos de la energía cambiaron las reglas del juego al provocar una nueva oleada inflacionaria en Estados Unidos.

La Fed tiene la misión de contener el alza de los precios en torno al 2%, un objetivo incumplido desde hace más de cinco años, además de buscar el pleno empleo.