Japón confirma daños por misil a un buque en Ormuz días antes del acuerdo EE.UU. e Irán

El ataque no provocó muertos ni heridos y el buque, que resultó dañado en la parte delantera izquierda del casco, es capaz de navegar por sus propios medios, según anunció el ministro nipón de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, Yasuyuki Kaneko, en una rueda de prensa recogida por la agencia local de noticias Jiji Press.

El ministro afirmó que Japón está realizando una "recopilación exhaustiva" de datos para esclarecer lo sucedido, y destacó la importancia de "garantizar la seguridad de los buques japoneses".

Según la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), encargada de monitorizar la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, el ataque se produjo a las 7:30 hora local del sábado (22:35 GMT del viernes), cuando un proyectil de origen desconocido alcanzó el buque japonés.

El buque se situaba en el estrecho de Ormuz, punto clave para el transporte energético, que continúa sufriendo bloqueos con cerca de 37 embarcaciones vinculadas al archipiélago paradas a la espera de una mejora de la situación, tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Este suceso se suma a un incidente previo ocurrido en marzo, cuando un petrolero de la naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines recibió otro impacto de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz.