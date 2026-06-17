Al menos 4 reos heridos tras intervención en prisión del este de Paraguay

En el texto, la cartera de Justicia indicó que la manifestación se produjo en el módulo 3 del recinto "a raíz del aislamiento preventivo de una persona privada de libertad que se encontraba incitando al desorden y promoviendo actos de violencia".

Para controlar la protesta, los agentes penitenciarios intervinieron "haciendo uso de medios disuasivos autorizados", como disparos con munición de goma y gases lacrimógenos, se lee en la nota.

"Como resultado del procedimiento, cuatro personas privadas de libertad sufrieron lesiones leves y fueron asistidas por el personal de sanidad del centro penitenciario. Ninguno de los afectados reviste gravedad", prosiguió la nota.

A finales de mayo pasado, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, dijo que solicitó ayuda al Ministerio de Defensa para emplear sistemas antidrones en esta prisión, luego de la detección de sobrevuelos irregulares.

En el establecimiento de Minga Guazú está recluido el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, a quien en mayo miembros del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital intentaron asesinar.

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De acuerdo con un informe de enero pasado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, este recinto alberga a 675 privados de libertad, 667 de ellos con condenas firmes.