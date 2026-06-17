Caribbean Airlines anuncia conexión aérea diaria entre Guyana y Canadá a partir de julio

La compañía aérea precisó que esta ampliación del servicio responde a la creciente demanda de viajes entre ambos países, impulsada por los viajes de negocios, el turismo y los desplazamientos relacionados con la educación.

En este contexto, el director ejecutivo de Caribbean Airlines, Varma Khillawan, describió a Guyana como uno de los mercados más importantes y de mayor crecimiento de la aerolínea.

De acuerdo a Caribbean Airlines, el vuelo BW616 saldrá de Georgetown con destino a Toronto todos los días a las 9:20 hora local (13:20 GMT), mientras que el vuelo BW617 partirá de Toronto con destino a Georgetown todos los días a las 16:50 hora local (20:50 GMT).

La aerolínea afirmó que la mejora del servicio también contribuirá al crecimiento económico continuado de Guyana y facilitará el regreso a casa de los guyaneses que viven en Canadá.

Guyana, de apenas 850.000 habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita a nivel mundial y se ha consolidado como la economía de mayor crecimiento en el mundo.