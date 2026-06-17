Colonos israelíes incendian una mezquita palestina al norte de Ramala

En grabaciones compartidas por los activistas, se ve a un grupo de colonos israelíes, de noche, prendiendo fuego a la mezquita, en cuya fachada quedan escritos grafitis en hebreo con palabras como "venganza".

En los vídeos, compartidos sobre las 2:30 de la mañana hora local, aparece también un camión de bomberos llegando al lugar del fuego antes de ser extinguido.

El pasado 13 de mayo, un palestino de 16 años fue asesinado en un ataque coordinado entre milicias de colonos y soldados israelíes también cerca de la aldea de Jiljilya, quienes además robaron cientos de cabezas de ganado y tractores a los ganaderos palestinos.

La violencia contra los palestinos en Cisjordania ocupada se ha incrementado en los últimos tres años, y la Policía de Frontera o las fuerzas israelíes no hacen nada para frenarla, mientras que cada vez es más frecuente que colonos armados con uniforme militar -aunque no estén de servicio- sean quienes perpetran los ataques.

También esta madrugada, colonos israelíes provenientes del asentamiento ilegal de Yitzhar lanzaron piedras contra una casa palestina en la aldea de Burin, al sur de Nablus, denunció el mismo grupo de activistas.