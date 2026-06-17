Convocan una tercera jornada de protestas en Indonesia contra las políticas de Prabowo

Las manifestaciones tendrán lugar principalmente en Yakarta, con concentraciones previstas a lo largo del día frente al Parlamento y al Ministerio de Financias, entre otros lugares, aunque también está programadas en ciudades como Medan o Riau, ambas en la isla de Sumatra, anunciaron por redes sociales los organizadores.

La Policía anunció el despliegue de más de 4.500 agentes, después de dos jornadas de protestas que transcurrieron sin grandes incidentes, recoge la agencia pública Antara.

El viernes de la semana pasada y este lunes miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades indonesias para exigir al Gobierno medidas que mejoren las condiciones de vida de la población, impactada por los ajustes en los precios del combustible y un desgaste reputacional de Indonesia ante medidas de Prabowo tachadas de populistas.

Los manifestantes también reclaman intensificar la lucha contra la corrupción y centran gran parte de su malestar en el elevado gasto por el controvertido programa de comidas escolares gratuitas, impulsado por Prabowo y por el que se han registrado numerosas intoxicaciones alimentarias de alumnos.

Estas protestas son una respuesta al momento que vive el país, la mayor del Sudeste Asiático, con su moneda, la rupia indonesia, en mínimos históricos, y un creciente malestar social por algunas iniciativas de Prabowo, entre ellas la militarización de las instituciones o la creación de un fondo soberano bajo su supervisión.

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Sus críticos le que acusan de limitar el espacio cívico y de erosionar las libertades democráticas logradas tras la caída del dictador Suharto en 1998.

Estas marchas se producen menos de un año después de los disturbios que sacudieron Indonesia en agosto de 2025, cuando 10 personas murieron y unas 4.000 fueron detenidas durante las protestas contra la subida salarial de los diputados, anunciada después de que miles de trabajadores perdieran su empleo en el marco de un programa gubernamental de recortes.

Yerno del fallecido exdictador Suharto y acusado en el pasado de violaciones de derechos humanos, Prabowo, de 74 años, ganó las elecciones de 2024 y desde entonces está siendo cuestionado por oenegés, que le acusan de un retroceso general en las libertades.