EEUU recupera el nombre de Comando del Pacífico para su principal mando militar en Asia

Según un comunicado del Pentágono, la medida busca reivindicar el legado histórico de la organización militar, creada el 1 de enero de 1947 por orden del presidente Harry S. Truman y considerada el más antiguo y uno de los mayores comandos combatientes unificados de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El departamento aseguró que el cambio es únicamente nominal y no altera ni la misión ni el área de responsabilidad del mando, que se extiende desde la costa oeste de EE.UU. hasta la frontera occidental de la India y abarca amplias zonas de los océanos Pacífico e Índico, además de Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y parte del sur de Asia.

La cartera destacó que la denominación Uspacom está asociada a "décadas de cooperación con aliados regionales" y a la participación de EE.UU. en conflictos como las guerras de Corea y Vietnam, así como en numerosas "operaciones humanitarias" en la región.

El comando había sido rebautizado como Comando Indo-Pacífico en mayo de 2018 por el entonces secretario de Defensa, James Mattis, quien argumentó que la nueva denominación reflejaba la creciente interconexión estratégica entre los océanos Índico y Pacífico.

En aquel momento, Washington impulsaba el concepto de "Indo-Pacífico" para subrayar la importancia de la India y del océano Índico en su estrategia de seguridad regional.

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Pese al retorno a la antigua denominación, el Pentágono afirmó que el mando mantendrá intacto su compromiso con una región "libre y abierta" y con el trabajo conjunto junto a aliados y socios en una de las áreas geopolíticas más relevantes del mundo.