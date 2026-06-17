El déficit interanual de Perú sigue a la baja y se sitúa en mayo en 1,6 %

La trayectoria descendente del déficit fiscal se refleja al pasar de ubicarse en 2,2 % del PIB al cierre de 2025 a 2,1 % al cierre del primer trimestre de 2026, 1,9 % en abril y 1,6 % en mayo. La evolución del déficit respondió al sostenido crecimiento de los ingresos fiscales.

Entre enero y mayo, los ingresos fiscales crecieron 11,6 %, impulsados por el desempeño de la actividad económica y por factores positivos de naturaleza transitoria, sobre todo los elevados precios del cobre (10,7 %), el impuesto a la renta de empresas (28,1 %) y del impuesto general a las ventas (IGV) interno (12,1 %).

Asimismo, el resultado acumulado incorpora 2.300 millones de soles (674 millones de dólares o 581 millones de euros) por transferencias de utilidades de entidades públicas generadas en 2025.

Esta cantidad es superior a la registrada en el mismo periodo del año previo, debido a diferencias en las fechas de registro de dichos recursos.

Además, la inversión estatal alcanzó un registro histórico de 19.000 millones de soles (unos 5.500 millones de dólares o unos 4.800 millones de euros) impulsada por los gobiernos regionales y locales.

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El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, afirmó que es importante que el Estado mantenga una postura prudente, que permita sostener la trayectoria descendente que se observa en el déficit fiscal que, a mayo de 2026, se ubicó en 1,6 % del PIB anualizado.

Acuña destacó que es primordial preservar un espacio para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales choques adversos, especialmente aquellos asociados a eventos naturales tales como el fenómeno climático de El Niño, caracterizado por un incremento inusual de la temperatura del mar, lo que causa lluvias torrenciales en la costa e inundaciones.

El titular de la cartera de Economía explicó que es fundamental continuar ampliando la base tributaria y mejorar la eficiencia del gasto público.

Ambas medidas, señaló, son necesarias para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizar el financiamiento de la inversión y de las políticas de bienestar social en el mediano y largo plazo.

"Si bien la evolución reciente de las finanzas públicas ha sido favorecida por el mayor dinamismo de la actividad económica y por los precios del cobre, persisten factores que han debilitado la base de ingresos fiscales y aumentado las rigideces del gasto público”, señaló el ministro.