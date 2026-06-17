El presidente de Paraguay reajusta en 5 % el salario mínimo

"Hoy quiero anunciar que he tomado la decisión de incrementar el salario mínimo por encima del cálculo de la inflación", señaló Peña durante un informe de gestión ante sus correligionarios de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o el gobernante Partido Colorado.

De este modo, Peña avaló un aumento de unos 144.952 guaraníes (23,82 dólares al cambio actual) al sueldo mínimo para los trabajadores del sector privado, que actualmente asciende a 2.899.048 guaraníes (unos 476,31 dólares al tipo de cambio vigente).

El mandatario dijo que un incremento salarial del 2,4 %, acorde con la inflación interanual registrada en mayo pasado, que equivaldría a unos 60.000 guaraníes (9,86 dólares al cambio actual) es "muy bajo para la clase trabajadora".

"He tomado la decisión de duplicar ese monto, que el incremento sea del 5 %, lo cual creo que es un número equilibrado y que no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica", añadió el mandatario.

Peña tomó la decisión tras recibir este miércoles un informe técnico del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), un organismo que reúne a representantes del Gobierno, de los empleadores y los trabajadores, que este miércoles concluyó un mes de negociaciones sin llegar a un acuerdo sobre el reajuste salarial.

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El presidente, quien cumplirá el 15 de agosto próximo su tercer año de Gobierno, anticipó que la clase empresarial "no va a estar de acuerdo con esta decisión", pero defendió que "la política pública tiene que enfocarse en el trabajador", que "le cuesta muchísimo llegar a fin de mes".

"Ningún progreso económico puede no estar acompañado de un progreso microeconómico de los sectores más vulnerables", subrayó.

El nuevo salario mínimo entrará en vigor una vez que Peña firme un decreto, el cual deberá ser rubricado a más tardar el 1 de julio próximo.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, informó este miércoles en la radio Monumental sobre la falta de acuerdo en la Conasam, al señalar que los empresarios defendían un aumento del 2,4 %, conforme a la inflación, mientras que los trabajadores reivindicaron un alza del 20 %, acorde con la pérdida de su poder adquisitivo.

Según el Código de Trabajo, el reajuste del salario mínimo lo determina el Poder Ejecutivo, a propuesta del Conasam. El cálculo se hace a partir de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio.