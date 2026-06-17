El Thyssen de visita: el museo español expone 50 obras maestras en Brasilia

La exposición se ubica en el área externa del Museo de la República, en el centro de Brasilia, y reúne reproducciones de obras de pintores como Picasso, Salvador Dalí, Van Gogh, Monet, Manet, Rembrandt o Caravaggio.

"En este lugar singular en el que nos encontramos, la historia de la pintura occidental se integra ahora en la monumentalidad y modernidad de Brasilia, cuyo propósito va más allá de crear un diálogo entre el arte y el paisaje urbano, sino también con la ciudadanía", sostuvo la embajadora de España en Brasil, Mar Fernández-Palacios, en la inauguración de la exposición.

La exhibición, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), las embajadas de España en Brasil y México, y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, permanecerá abierta hasta el próximo 26 de julio en Brasilia.

El director de Relaciones Culturales y Científicas de la Aecid, Santiago Herrero, señaló que el éxito de una exposición depende de cuatro elementos fundamentales, como los que se encuentran en 'Thyssen te visita': obras "maravillosas", que sea organizada por "instituciones comprometidas", contar con recursos y, por último, lucir en un "marco incomparable", a lo que consideró Brasilia un escenario excepcional para albergarla primero.

Tras su paso por la capital brasileña, la exposición viajará a São Paulo y posteriormente a México, en el marco de una iniciativa que se desarrolla "en un año muy significativo para España y para la comunidad iberoamericana", ya que en noviembre Madrid acoge la 30 Cumbre Iberoamericana, destacó la embajadora.