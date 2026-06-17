La bolsa de São Paulo retrocede un 0,70 % tras las previsiones de la Fed de EE.UU.

El Ibovespa, índice de referencia en el principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 168.453 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,42 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,107 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La Reserva Federal decidió mantener la tasa de interés en su nivel actual y apuntó a un posible aumento de 0,25 puntos porcentuales este año debido a la presión inflacionaria, una proyección que los mercados recibieron con sorpresa.

El Banco Central de Brasil también debe anunciar hoy si altera o mantiene la tasa de interés actual, situada en un 14,50 % interanual.

En el parqué brasileño, las acciones preferenciales de la petrolera estatal Petrobras, que figuraron entre las más negociadas del día, se dejaron un 0,4 %.

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Por otra parte, los papeles que más valor perdieron durante la jornada fueron los de los supermercados Pão de Açúcar (-12,9 %) y Natura (-8,7 %).

En la punta contraria, las acciones que más se valorizaron fueron las de la energética Cosan (+5,5 %) y las de la aseguradora Qualicorp (+3,8 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de más de 68.790 millones de reales (unos 13.400 millones de dólares o 11.600 millones de euros) en alrededor de 3,6 millones de operaciones.