La Unión Africana avisa de que el brote de ébola "no está bajo control" y pide más fondos

"Este brote aún no está bajo control. Persisten brechas críticas en el rastreo de contactos, suministros y un déficit de financiación de 21,5 millones de dólares (18,5 millones de euros) que debe abordarse con urgencia", publicaron los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) en su cuenta de la red social X.

La agencia reafirmó su "compromiso total" para lograr una respuesta continental coordinada, así como para conseguir que los gobiernos, los socios y los donantes actúen contra la enfermedad, pues "los retrasos cuestan vidas".

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a los CDC de África, lanzaron el 5 de junio un plan de respuesta al actual brote de ébola, con el objetivo de recaudar 518 millones de dólares (unos 447 millones de euros) para apoyar a los países africanos.

En su último boletín sobre la epidemia, las autoridades de la RDC elevaron a 837 los casos confirmados de ébola, incluyendo 196 muertes.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios confirmados, incluidos dos fallecimientos.

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El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.