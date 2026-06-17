Presidenta de Costa Rica quiere relación "fraternal" con Nicaragua en comercio y fronteras

"Me interesa tener una relación fraternal de comercio con Nicaragua, una frontera ordenada, donde las personas nicaragüenses que viven en Costa Rica estén reguladas", declaró Fernández en su conferencia de prensa semanal.

El pasado 13 de junio la mandataria dijo al medio internacional NTN24 que los nicaragüenses tienen "la forma de Gobierno que han elegido tener", lo que contrasta con la posición de otros Gobiernos y organismos internacionales que han señalado al de Daniel Ortega, en la presidencia desde 2007, de violar sistemáticamente los derechos humanos de su población y de incurrir en procesos electorales fraudulentos.

Esas declaraciones generaron una lluvia de críticas de parte de los expresidentes costarricenses Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Laura Chinchilla (2010-2014), de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de exiliados nicaragüenses, entre otras personalidades.

Fernández aseguró este miércoles que sus declaraciones fueron "sacadas de contexto" por los expresidentes para "confundir" a la población, y explicó que en una entrevista no puede "despotricar contra un país vecino" con el que comparte una frontera por donde se mueve "buena parte del comercio" con la región centroamericana.

"A duras penas me alcanza el tiempo para arreglar los problemas de Costa Rica, como para yo irme a meter en problemas ajenos", apuntó.

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La presidenta dijo tener una "buena relación" con sus colegas de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Panamá, José Raúl Mulino; de Chile, José Antonio Kast; y de Estados Unidos, Donald Trump, pero que no es admiradora de ningún Gobierno o mandatario.

"Soy una persona prodemocracia, una persona que ama la libertad, la justicia y sobre todo la dignidad humana. No soy admiradora de ningún Gobierno, de ningún régimen de derecha, de izquierda o de centro; no soy admiradora de ningún presidente", declaró Fernández.

Comentó que en la entrevista periodística fue "enfática" en que "con Nicaragua nosotros no tenemos relaciones diplomáticas, ni siquiera embajada".

Las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen a nivel de consulados. Desde el 2018 el entonces presidente costarricense Carlos Alvarado (2018-2022) decidió no nombrar embajador en Nicaragua debido a la represión y violaciones a los derechos de opositores y manifestantes.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".