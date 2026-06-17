Trump dice que posiblemente renueve el T-MEC pero preferiría no tener el acuerdo

"Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que como país estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo, pero estoy abierto a hacerlo,", declaró Trump al ser preguntado en París, desde donde debía volar de retorno a EE.UU. tras asistir a la cumbre del G7 en Francia, sobre el T-MEC, cuyo ciclo de revisión se acaba de abrir al cumplirse seis años de la entrada en vigor del acuerdo.

El actual T-MEC entró en vigor en julio de 2020 para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras una renegociación impulsada durante el primer mandato de Trump.

El mandatario señaló que el principal motivo por el que impulsó el T-MEC durante su primer mandato fue porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que volvió a calificar como "el peor acuerdo comercial jamás hecho", no incluía una cláusula de salida, a diferencia del texto ratificado hace seis años para sustituirlo.

Trump recordó que el T-MEC incluyó una cláusula de revisión a seis años y aseguró que sus socios aceptaron ese mecanismo con la expectativa de que él ya no estuviera en la Casa Blanca cuando llegara el momento de evaluarlo.

"Ellos esperaban que yo no estuviera aquí", afirmó.

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El presidente estadounidense indicó además que existe la posibilidad de que las negociaciones para revisar el acuerdo no prosperen. "Tal vez no podamos llegar a un acuerdo", dijo.

Si los tres países acuerdan su continuidad antes del 1 de julio, se extenderá automáticamente por otros 16 años; de lo contrario, comenzará un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse durante una década antes de una eventual expiración.

México y Canadá han expresado públicamente su interés en renovar el tratado, mientras que Washington ha dado señales de que busca introducir modificaciones en áreas como el sector automotriz o el acceso al mercado lácteo canadiense.