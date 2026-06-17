Trump no pide que Israel pare su ofensiva en el Líbano pero sí que actúe con buen criterio

"¿Quiere que Israel detenga su campaña militar en Líbano?", le preguntaron al inicio de una reunión bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, al margen de la cumbre del G7, que comenzó el lunes en la localidad francesa de Évian y se clausura hoy.

"No, quiero que Israel pueda protegerse a sí mismo. Pero sí quiero que actúe con buen criterio", respondió el líder republicano.

En el marco del encuentro de los siete países más industrializados del mundo, el mandatario estadounidense había mostrado ya su descontento con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su actuación en el Líbano.

El martes le pidió ser "más responsable" en su ofensiva y dijo no estar satisfecho con la forma en que había actuado en el Líbano y contra Hizbulá, sugiriendo incluso que fuera Siria la que cargara con el peso contra la milicia chií si Israel no podía hacerlo "sin matar a todos los demás".