Abogado de líder opositor de Uganda, detenido y acusado de cargos vinculados a la traición

Según recogieron medios locales a última hora del miércoles, Lukwago fue acusado formalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Makindye (en la capital, Kampala) de "encubrimiento de traición", un cargo que supone haber ocultado las intenciones de otra persona de cometer traición y que el abogado negó.

Lukwago permanecerá bajo custodia en la prisión de Luzira hasta el próximo 22 de junio, cuando está previsto que la corte decida sobre su petición de libertad bajo fianza.

El partido de Lukwago, el opositor Frente del Pueblo por la Libertad (PFF, en inglés), denunció este lunes el "secuestro" y traslado a un "destino desconocido" del abogado, que también es el "presidente ejecutivo" de esta formación y exalcalde de Kampala.

Por su lado, el también líder opositor y excantante Robert Kyagulanyi -cuyo nombre artístico es Bobi Wine-, aseguró que Lukwago fue detenido por militares en su domicilio del barrio de Wakaliga, en Kampala, "cuando se disponía a entregar una citación judicial" para el jefe de las Fuerzas Armadas del país, el general Muhoozi Kainerugaba.

Esta citación haría referencia a otro caso en el que el opositor Besigye denunció al general -que también es hijo del presidente ugandés, Yoweri Museveni- por sus repetidas amenazas de muerte.

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Kainerugaba compartió en la misma red social durante la jornada del lunes fotos en las que se ve aparentemente a un aterrorizado Lukwago y mensajes en los que parece hacer referencia a torturas contra él: "Se ha orinado ya tres veces" o "Estoy orgulloso de todo el daño y el sufrimiento que le infligiré al criminal Lukwago".

Besigye desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre de 2024 en Nairobi, capital de Kenia, y apareció unos días más tarde en un tribunal militar de Uganda acusado de traición, un delito que puede acarrearle la pena de muerte.

Está acusado de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar desplazamientos de ciudadanos a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

El PFF es el nuevo partido de Besigye, pero fue lanzado en julio de 2025 cuando éste ya estaba en prisión.

Médico, excoronel del Ejército y antiguo aliado del presidente ugandés, Yoveri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, Besigye es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa: las fuerzas de seguridad han intentado impedir sus actos públicos y ha sido detenido en numerosas ocasiones.

Pese a ello, se ha postulado a la Presidencia de Uganda en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016) y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia en Uganda.