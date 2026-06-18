Altas temperaturas obligan a anular conciertos en varias localidades francesas

Asimismo, la prensa local informó de que un hombre de 30 años murió este jueves de una parada cardiorrespiratoria mientras corría en una pista de atletismo en las afueras de París, un deceso cuyas causas se están investigando, pero que podría tener alguna relación con la ola de calor.

Por otro lado, el Ministerio de Educación anunció este jueves que las pruebas orales del bachillerato previstas para las tardes del lunes 22 y martes 23 de junio han sido aplazadas una semana en la Academia de Poitiers (centro-oeste) "debido a las condiciones climáticas".

Météo-France comunicó que hubo temperaturas de hasta 40,2 °C en Montmorillon, en el oeste.

En cuanto a la Fiesta de la Música, el Ayuntamiento de Brive-la-Gaillarde (centro) avisó este jueves de la cancelación de las actividades programadas "debido al episodio de fuertes calores anunciado para el departamento", mientras que en Claye-Souilly (Sena y Marne), las autoridades han optado por una cancelación total "en aras de la seguridad de los artistas, los voluntarios, el personal movilizado y el público en general".

Los festejos tampoco se celebrarán en algunas localidades pequeñas como Le Teich (suroeste), Ecommoy (centro-oeste) y Saint-Savinien-sur-Charente (oeste).

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En la ciudad de Angers (centro-oeste), la Fiesta de la Música se mantiene, pero los organizadores de un concierto previsto desde las 14:00 horas hasta la medianoche han decidido aplazarlo.