Arthur se disipa, pero deja fuertes lluvias e inundaciones en el sureste de EE.UU.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) degradó a Arthur a un sistema postropical después de que perdiera su estructura organizada frente a la costa de Texas. No obstante, advirtió que los restos del fenómeno seguirán desplazándose hacia el noreste a través del sureste del país antes de emerger al Atlántico el viernes.

Aunque el sistema ya no es considerado un ciclón tropical, el NHC alertó que las fuertes precipitaciones seguirán siendo uno de los principales peligros durante los próximos días, junto con un aumento del riesgo de tornados en partes del sureste estadounidense.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los remanentes de Arthur están provocando lluvias intensas a lo largo de la costa central del Golfo de México, especialmente en el corredor de la Interestatal 10, desde el sur de Mississippi hasta el oeste del Panhandle de Florida.

Los meteorólogos prevén que una franja persistente de tormentas genere acumulaciones superiores a las seis pulgadas (15 centímetros) de lluvia en algunas zonas, lo que podría ocasionar numerosos episodios de inundaciones repentinas, algunas de ellas de carácter grave.

Ante este escenario, las autoridades emitieron un nivel alto de riesgo de lluvias excesivas para este jueves y mantienen vigilancias por inundaciones repentinas desde el sur de Luisiana hasta el centro de Georgia.

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El NHC señaló que las inundaciones repentinas y urbanas potencialmente mortales son probables hasta el viernes en áreas del sur de Luisiana, Mississippi, Alabama, el suroeste de Georgia y el Panhandle de Florida. Además, se esperan inundaciones menores en algunos ríos, con posibilidad de crecidas moderadas o incluso importantes en puntos aislados.

Las autoridades también advirtieron que ráfagas con fuerza de tormenta tropical podrían registrarse en sectores de la costa de Luisiana durante la noche del miércoles, mientras que las inundaciones costeras en Texas y Luisiana deberían disminuir gradualmente entre este jueves y la madrugada.