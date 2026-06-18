Asfura se reúne con el Gobierno alemán para fortalecer cooperación e inversión en Honduras

Durante su visita a Berlín, a donde viajó el lunes desde Honduras, Asfura destacó ante el funcionario alemán la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos países y presentó avances en áreas como infraestructura, energía, salud, conectividad y competitividad, según un comunicado compartido este jueves con EFE.

El mandatario hondureño, acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, resaltó el papel estratégico de la infraestructura logística de Honduras, especialmente Puerto Cortés, en el Caribe, y Puerto Henecán, en el Pacífico, como plataformas clave para el comercio regional.

Además, informó sobre la incorporación de una docena de nuevas grúas en Puerto Cortés, una inversión que, según explicó, permitirá aumentar la capacidad operativa y fortalecer la competitividad del comercio internacional hondureño

En el encuentro, según la nota, Wadephul felicitó a Asfura por los proyectos presentados y destacó su compromiso con promover oportunidades de desarrollo para Honduras.

El gobernante hondureño sostuvo también una reunión con representantes de la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK), encabezados por su presidente, Peter Adrian, con quienes dialogó sobre oportunidades de inversión, generación de empleo, formación técnica y participación de empresas alemanas en Honduras.

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Asfura señaló el interés de su Gobierno en conocer experiencias alemanas relacionadas con la reducción de la burocracia, la facilitación empresarial y el fortalecimiento del sector privado.

Entre los temas abordados estuvieron el desarrollo del talento humano, las cadenas de suministro, las exportaciones y la creación de mecanismos permanentes de diálogo entre empresarios alemanes e instituciones económicas hondureñas.

"Honduras tiene las puertas abiertas para la inversión responsable y la generación de oportunidades. Hemos sostenido una reunión muy productiva con la Cámara Alemana de Industria y Comercio para intercambiar experiencias y construir puentes de cooperación que nos permitan atraer más inversión, crear empleo y fortalecer la competitividad de nuestro país", afirmó Asfura.

Por su parte, el director para América Latina y el Caribe de la DIHK, Mark Heinzel, valoró el interés del Gobierno hondureño por profundizar los vínculos económicos con Alemania y señaló que existe "potencial" para impulsar nuevas iniciativas de cooperación.

Durante la jornada, el presidente hondureño también presentó avances en georreferenciación para el sector cafetalero, proyectos en salud, iniciativas de conectividad tecnológica y un plan de infraestructura vial que contempla la construcción de entre 1.500 y 2.000 kilómetros de carreteras pavimentadas

Asfura abordó además la reforma energética que impulsa su administración y afirmó que Honduras requiere cambios estructurales para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico, reducir pérdidas y garantizar la sostenibilidad del servicio.

Como parte de su gira por Europa, Asfura se reunirá el sábado con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, con quien abordará mecanismos de cooperación en áreas estratégicas como seguridad alimentaria, modernización agrícola, innovación tecnológica, energía, infraestructura, educación superior y desarrollo económico.