BBVA recorta su previsión de crecimiento para México al 1,2 % en 2026, por menor inversión

La economista principal de BBVA Research México, Saidé Salazar, alertó que la nación norteamericana está creciendo "a tres velocidades" en el ámbito interno y en el externo.

Según argumentó la ejecutiva, mientras la demanda externa de bienes o insumos desde Estados Unidos se mantuvo "relativamente resiliente" este año e impulsó las exportaciones mexicanas, la interna mostró un "menor dinamismo" con un bajo crecimiento de la inversión o el consumo.

"La debilidad subyacente de la demanda interna va a persistir hacia la segunda mitad del año (...) Prácticamente estamos observando moderación del consumo y una contracción importante en la inversión fija bruta", explicó la economista del BBVA, el mayor banco en México.

A pesar de esa perspectiva de crecimiento a la baja, Salazar subrayó que para el año que viene sí que percibe una "recuperación gradual" de la economía, gracias a la "menor incertidumbre comercial y al avance de los contratos mixtos" entre el sector público y privado.

Respecto al balance de la última mitad de este año, la especialista subrayó que el impulso a la economía del Mundial de fútbol 2026 -que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos- será "transitorio" durante este periodo, en medio de las expectativas generadas.

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Sin embargo, Salazar destacó la "fortaleza" del sector exportador en México en ámbitos como el de la inversión relacionada con la inteligencia artificial.

Por su parte, el economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano, agregó que la inflación (3,94% en mayo) se ha comportado "bastante bien" desde hace varios meses, al tiempo que se mostró confiado en que el Banco de México "ya concluyó" el ciclo de bajadas de las tasas de interés.

Sobre el contexto internacional, Serrano aseguró que los mercados energéticos tardarán dos meses en regularizarse pese al acuerdo de paz acordado esta semana entre Estados Unidos e Irán, de modo que auguró precios petroleros "altos" durante varias semanas más.