Canarias resalta sus lazos con Uruguay y se erige como puerta empresarial hacia Europa

El encuentro, que reunió en la Embajada de España a autoridades políticas y representantes de más de cincuenta empresas, se enmarcó en los actos de conmemoración del 300 aniversario de la fundación de la capital uruguaya, un hito protagonizado en 1726 por 96 familias canarias.

"El objetivo es que Canarias y Uruguay no solo compartan pasado y presente, sino que escribamos juntos una parte del futuro de nuestra historia", afirmó Clavijo durante su intervención.

En el plano económico, Clavijo expuso ante los inversores locales los atractivos del archipiélago, sustentados en su estatus de Región Ultraperiférica de la Unión Europea (UE).

El presidente detalló que las islas cuentan con el entorno fiscal más competitivo del continente, destacando la Zona Especial Canaria, donde el impuesto de sociedades se reduce a un 4 % —frente al 25 % de la media española—, además de ofrecer una tributación del 0 % en el reparto de dividendos y deducciones de hasta el 45 % para producciones tecnológicas y audiovisuales.

El embajador de España en Uruguay, Javier Salido, respaldó esta estrategia de integración económica y recordó que España se consolida como el principal inversor exterior en Uruguay, sudamericano, acumulando una existencias superiores a los 7.500 millones de dólares.

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Salido destacó que Uruguay funciona como "la puerta para el Mercosur" y auguró grandes oportunidades de intercambio en el sector tecnológico.

Con el fin de facilitar la instalación de empresas sudamericanas en las islas, la delegación presentó el programa 'Canarias Latam Tech', que facilita la instalación en el archipiélago de proyectos ligados a los sectores tecnológico, audiovisual y de innovación industrial.

El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, aseguró a EFE que, si bien la conexión con África favorece a la economía vinculada al sector marino-marítimo, el puente con Latinoamérica impulsa rubros como el software o la animación, en el cual Canarias es sede de los Premios Quirino.

Ante el interés mostrado por el tejido empresarial uruguayo, Cabello adelantó que ambas partes ya trabajan en organizar una "misión inversa" antes de fin de año, mediante la cual una selección de compañías uruguayas viajará al archipiélago para explorar sobre el terreno el ecosistema emprendedor canario.

Para cimentar esta nueva etapa de relaciones bilaterales, Clavijo suscribió horas antes un memorándum de entendimiento con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) centrado en cuatro pilares: sostenibilidad, patrimonio, innovación y talento.