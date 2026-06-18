Canciller dominicano viaja este domingo a Panamá para hablar sobre crisis haitiana en OEA

La intervención de Álvarez en la Asamblea de la OEA se producirá después de la visita que realizó a Haití esta semana el secretario general de la ONU, António Guterres, quien señaló que restablecer la seguridad en dicho país es una prioridad "absolutamente esencial" para la región.

Haití atraviesa una grave crisis de seguridad, según datos de la ONU, la violencia en dicho país causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos. Además, las bandas armadas dominan cerca del 75 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Concretamente, Álvarez realizará su intervención el próximo miércoles en el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará del 22 al 24 en la Ciudad de Panamá bajo el lema "Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros", detalló la Cancillería en un comunicado.

Asimismo, participará, en representación del presidente dominicano, Luis Abinader, en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, que fue convocado en aquel entonces por el histórico líder independentista Simón Bolívar para "promover la unión de los nuevos Estados americanos y garantizar la independencia de la región frente a amenazas externas".

Además, Álvarez asistirá a eventos paralelos de la Asamblea General de la OEA en los que participarán el sector privado y la sociedad civil, así como mantendrá encuentros bilaterales con representantes de organismos multilaterales y funcionarios de países "amigos" para fortalecer las relaciones diplomáticas y dar seguimiento a temas de interés para la política exterior dominicana.