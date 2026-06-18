Candidata guyanesa a suceder a Guterres reivindica el papel de la ONU en su país

"He sido testigo de cómo la ONU ha ayudado a muchos países de todo el mundo, incluido el mío, y esa ha sido mi motivación para presentarme a las elecciones", declaró Rodrigues ante los medios.

La guyanesa compareció este jueves durante la Asamblea General para presentar su proyecto para la secretaría general y responder a las preguntas de los Estados miembros y representantes de la sociedad civil.

Además de ser la embajadora para la ONU de Guyana, Rodrigues fue canciller de su país entre 2008 y 2015 y ha trabajado en otros organismos, una trayectoria, que, según dijo, le ha otorgado "una gran experiencia".

Su candidatura para suceder a António Guterres llega meses después de las de algunos de sus rivales.

De hecho, cuatro de los seis que se encuentran en la contienda pasaron por esta comparecencia en abril.

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Sin embargo, la candidata descartó que esto fuese a lastrar su carrera al ser preguntada por los periodistas al respecto.

"No considero que sea una incorporación tardía. De hecho, el plazo de presentación de candidaturas sigue abierto. Es muy posible que veamos aparecer más candidatos", comentó.

Rodrigues explicó que estas decisiones "requieren de una reflexión bastante profunda" y confesó que quiso consultarlo con su familia.

Entre otras cosas, avanzó que tiene previsto visitar algunas capitales, como han hecho otros rivales, para recabar apoyos.

Está previsto que el Consejo de Seguridad redacte sus consideraciones sobre los candidatos entre el 24 y el 30 de julio, para cuando se daría por cerrada la carrera.

Después, la Asamblea General elegirá al sucesor de Guterres, que asumirá el mandato el 1 de enero.

Muchas voces dentro del organismo piden que la próxima persona al frente de la ONU sea una mujer, ya que hasta ahora el cargo siempre ha sido ocupado por hombres, y que sea de América Latina y el Caribe para cumplir con la rotación regional.

Además de Rodrigues-Birkett, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, y la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, cumplen con ambos requisitos.

En la carrera por suceder a Guterres, también se encuentran el actual director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, y el expresidente de Senegal Macky Sall.