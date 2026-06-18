Chile coordina esfuerzos entre poderes del Estado para buscar a menores haitianos perdidos

Luego de una reunión de emergencia encabezada por el presidente, José Antonio Kast, en La Moneda (sede del Gobierno), la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, dijo en una rueda de prensa que la situación es "muy sensible y potencialmente grave".

"Se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información. El presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado que nos permitan despejar, lo antes posible, todas las dudas que existen", declaró Wulf.

Al encuentro acudieron las presidentas de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y del Senado, Paulina Núñez; el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Felipe Camaño; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el subcontralor nacional, Víctor Hugo Merino; y ministros de varias carteras.

"Lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración", añadió Wulf ante las sospechas por presunto tráfico de personas.

Los menores ingresaron a Chile a través de diversos vuelos chárter, entre enero y octubre de 2025, acompañados de al menos 12 adultos, chilenos y extranjeros, con quienes no tienen vínculos sanguíneos, según una indagación previa del Servicio Nacional de Migración (SNM) que fue el punto de partida de la investigación de la Fiscalía.

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Los viajes se realizaron en el marco del proceso de reunificación familiar establecido por la ley chilena.

La denuncia no busca solo esclarecer el papel de los adultos que acompañaban a los menores y la presunta existencia de una red de tráfico de migrantes, sino también las posibles responsabilidades de aerolíneas, agencias de viajes y cualquier otra persona que participó en los hechos.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó en su último informe de población extranjera que en Chile residen un total de 188.131 personas provenientes de Haití, constituyendo la cuarta comunidad extranjera más grande del país y representando aproximadamente el 9,8 % de la población migrante total.

La gran mayoría llegaron en la ola migratoria de 2016, cuando los haitianos podían entrar como turistas sin visa y regularizar luego su situación si encontraban trabajo, algo que cambió a partir de 2018.

Entre 2022 y 2025, Chile autorizó un total de 16.498 procesos de reunificación familiar de haitianos, la mayoría a menores de edad, según cifras oficiales.