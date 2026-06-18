China medirá el impacto específico de la IA sobre el mercado laboral

Esa es una de las medidas más destacadas dentro de las directrices publicadas anoche por el Consejo de Estado (el Ejecutivo chino), las cuales deberán marcar la política nacional sobre empleo en el marco del nuevo plan quinquenal (2026-2030).

Concretamente, el documento llama a llevar a cabo "una investigación en profundidad para afrontar de forma proactiva el impacto sobre el empleo" de la IA, así como de otros factores que marcan la coyuntura actual como el envejecimiento de la población o lo que Pekín denomina "cambios en el entorno exterior", una forma velada de referirse a las tensiones geopolíticas, especialmente con Estados Unidos.

Las autoridades buscan "mejorar las capacidades de seguir y advertir sobre riesgos relacionados con el empleo", por lo que buscan establecer un sistema de alerta temprana para regiones, industrias, empresas, grupos de población o períodos considerados "clave".

Dentro de este apartado, el Gobierno avanzó la creación de un "mecanismo de seguimiento y evaluación para el impacto de la IA sobre el empleo", que deberá desarrollar un sistema de encuestas para poder analizar la influencia de la tecnología sobre el mercado laboral.

El objetivo de Pekín no es solo evaluar la posible pérdida de empleos sino también la creación de otros nuevos gracias a la IA, así como los cambios en los perfiles buscados por las empresas derivados del auge de esa tecnología o la penetración de ese tipo de aplicaciones en el entorno laboral.

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La tasa oficial de desempleo en zonas urbanas cerró mayo en un 5,1 %, dentro del límite máximo del 5,5 % que se marcó para este año.

Para las autoridades se trata de un indicador clave, ya que un aumento considerable del paro dentro de una fuerza laboral cifrada en más de 767 millones de personas podría convertirse en un factor de desestabilización social y erosionar la base de apoyo al Partido Comunista (PCCh), fundamentada en buena medida en los éxitos económicos de las últimas décadas.

Si bien en ocasiones las estadísticas oficiales chinas han sido acusadas de poco fiables, las autoridades anunciaron que emplearán métricas alternativas como los pagos móviles o el consumo industrial de electricidad para analizar la evolución del mercado laboral vía macrodatos ('big data').

En cualquier caso, el plan también habla del uso de la IA para promover el empleo mediante la "exploración de nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas" o la utilización de ese tipo de aplicaciones en políticas y servicios laborales: "Emplearemos de forma activa los dividendos del desarrollo de la IA para garantizar el empleo y mejorar el sustento de la gente".

El apoyo al desarrollo nacional de la IA, protagonizado por empresas como DeepSeek, ByteDance, Alibaba o Tencent, es uno de los puntos más destacados del mencionado plan quinquenal, que se aprobó el pasado mes de marzo y que pone un marcado énfasis en la autosuficiencia tecnológica en un contexto de competencia con Estados Unidos.