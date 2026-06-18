China pide al G7 "cumplir las reglas internacionales" tras declaración sobre tierras raras

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que la posición de Pekín sobre el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad de las cadenas globales de minerales críticos "no ha cambiado".

Lin aseveró que China ha "normalizado y perfeccionado" su sistema de controles a la exportación conforme a las prácticas internacionales, con el objetivo de "proteger mejor la paz mundial y la estabilidad regional" y cumplir obligaciones internacionales de no proliferación.

"Instamos al G7 a cumplir efectivamente los principios de la economía de mercado y las normas internacionales de comercio, y a dejar de usar las reglas de pequeños círculos para socavar el orden económico y comercial internacional", agregó el portavoz.

Los líderes del G7, reunidos esta semana en Évian (Francia), acordaron reforzar la cooperación frente a la dependencia de minerales críticos y buscar que la dependencia de tierras raras e imanes permanentes de un único proveedor caiga por debajo del 60 % antes de 2030.

La declaración no mencionó de forma explícita a China, aunque los países del grupo habían expresado previamente su preocupación por la concentración del procesamiento y suministro de minerales críticos en el gigante asiático, que ha usado los envíos de estos materiales en los últimos años como baza durante negociaciones comerciales.

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La cumbre del G7 concluyó el miércoles con nueve declaraciones conjuntas, entre ellas una sobre minerales críticos y otra sobre crecimiento económico y resiliencia de las cadenas de suministro, en un contexto de fricciones comerciales entre sus miembros y Pekín.