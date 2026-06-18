Clima
18 de junio de 2026 a la - 05:30

Meteorología: regresan las lluvias a Paraguay y vendrán más días fríos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su alerta por lluvias y tormentas eléctricas.

Las condiciones del tiempo en Paraguay volverían a tornarse inestables hoy, con posibles precipitaciones dispersas. Aunque las temperaturas han subido levemente en los últimos días, volverían a bajar y nos espera un fin de semana frío.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas en zonas del sur y centro de país, como Asunción, principalmente en la parte final de la jornada.

Las lluvias se extenderían al menos durante el viernes, acompañadas por tormentas eléctricas en la mayor parte del país. El sábado las precipitaciones persistirían solo en zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 14 en Asunción.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

14 °C

26 °C

San Pedro

13 °C

26 °C

Caacupé

13 °C

24 °C

Villarrica

12 °C

23 °C

Coronel Oviedo

12 °C

23 °C

Caazapá

11 °C

23 °C

Encarnación

11 °C

22 °C

San Juan Bautista

12 °C

22 °C

Paraguarí

13 °C

24 °C

Ciudad del Este

11 °C

23 °C

Asunción

14 °C

24 °C

Pilar

12 °C

22 °C

Pedro Juan Caballero

15 °C

23 °C

Salto del Guairá

12 °C

23 ºC

Pozo Colorado

15 °C

26 °C

Fuerte Olimpo

17 °C

29 °C

Mariscal Estigarribia

16 °C

26 °C

Sin embargo, se espera que los índices vuelvan a bajar en los próximos días. El viernes la máxima en la capital sería de 19 grados, con una mínima de 15, mientras que las mínimas serían de 11 y 10 grados el sábado y el domingo, respectivamente.