Meteorología: regresan las lluvias a Paraguay y vendrán más días fríos

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas en zonas del sur y centro de país, como Asunción, principalmente en la parte final de la jornada.
Las lluvias se extenderían al menos durante el viernes, acompañadas por tormentas eléctricas en la mayor parte del país. El sábado las precipitaciones persistirían solo en zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.
El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 14 en Asunción.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
14 °C
26 °C
San Pedro
13 °C
26 °C
Caacupé
13 °C
24 °C
Villarrica
12 °C
23 °C
Coronel Oviedo
12 °C
23 °C
Caazapá
11 °C
23 °C
Encarnación
11 °C
22 °C
San Juan Bautista
12 °C
22 °C
Paraguarí
13 °C
24 °C
Ciudad del Este
11 °C
23 °C
Asunción
14 °C
24 °C
Pilar
12 °C
22 °C
Pedro Juan Caballero
15 °C
23 °C
Salto del Guairá
12 °C
23 ºC
Pozo Colorado
15 °C
26 °C
Fuerte Olimpo
17 °C
29 °C
Mariscal Estigarribia
16 °C
26 °C
Sin embargo, se espera que los índices vuelvan a bajar en los próximos días. El viernes la máxima en la capital sería de 19 grados, con una mínima de 15, mientras que las mínimas serían de 11 y 10 grados el sábado y el domingo, respectivamente.