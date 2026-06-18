Meteorología: regresan las lluvias a Paraguay y vendrán más días fríos

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas en zonas del sur y centro de país, como Asunción, principalmente en la parte final de la jornada.

Las lluvias se extenderían al menos durante el viernes, acompañadas por tormentas eléctricas en la mayor parte del país. El sábado las precipitaciones persistirían solo en zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 14 en Asunción.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 14 °C 26 °C San Pedro 13 °C 26 °C Caacupé 13 °C 24 °C Villarrica 12 °C 23 °C Coronel Oviedo 12 °C 23 °C Caazapá 11 °C 23 °C Encarnación 11 °C 22 °C San Juan Bautista 12 °C 22 °C Paraguarí 13 °C 24 °C Ciudad del Este 11 °C 23 °C Asunción 14 °C 24 °C Pilar 12 °C 22 °C Pedro Juan Caballero 15 °C 23 °C Salto del Guairá 12 °C 23 ºC Pozo Colorado 15 °C 26 °C Fuerte Olimpo 17 °C 29 °C Mariscal Estigarribia 16 °C 26 °C

Sin embargo, se espera que los índices vuelvan a bajar en los próximos días. El viernes la máxima en la capital sería de 19 grados, con una mínima de 15, mientras que las mínimas serían de 11 y 10 grados el sábado y el domingo, respectivamente.