De la Espriella promete relación "inmejorable" de Colombia y Argentina tras apoyo de Milei

"No se preocupe que la horrible noche pronto cesará y vamos a establecer una relación inmejorable", le dijo De la Espriella a Milei durante la llamada, en referencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En la conversación, Milei expresó su apoyo a De la Espriella y reiteró sus felicitaciones por los 10,3 millones de votos (43,7 %) obtenidos en la primera vuelta presidencial, en la que superó al izquierdista Iván Cepeda, quien alcanzó 7,6 millones de sufragios (40,9 %).

"Lo quiero hacer de vuelta, por este triunfo maravilloso que has tenido en primera vuelta y obviamente mi expectativa y mi apoyo para lo que viene ahora para el balotaje. Esperemos que sea una nueva etapa en la relación entre nuestros países", afirmó Milei.

El mandatario argentino también aludió a las tensiones que ha mantenido con Petro durante los últimos años.

"¿Viste cómo no nos llevamos muy bien con un personaje llamado Petro?", comentó durante la conversación.

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De la Espriella respondió que las propuestas de la izquierda conducen al "caos" y a la "pobreza", y defendió la necesidad de aplicar políticas opuestas a las impulsadas por ese sector político.

"Nada que no le funcione a ellos, que es la pobreza, que es el caos, les sirve, y hay que hacer exactamente lo contrario a lo que ellos proponen", señaló el candidato.

El candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria también ha recibido el apoyo de otras figuras de la derecha mundial como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.