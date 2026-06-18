Descubren una versión más simple y antigua del monumento megalítico inglés de Stonehenge

De la estructura, descubierta a unos cinco kilómetros del famoso monumento de grandes bloques de piedra alineados astronómicamente, solo quedan dos fosas, pero los arqueólogos afirman que sostenían postes de madera alineados con el sol durante los solsticios de verano e invierno, al igual que Stonehenge.

La excavación estuvo a cargo de Phil Harding, de la empresa británica dedicada a servicios arqueológicos Wessex Archeology, y ha sido dada a conocer pocos días antes del solsticio de verano -el 21 de junio-, el día más largo del año, cuando miles de personas acuden a Stonehenge para contemplar el amanecer.

La estructura, de 5.000 años de antigüedad, es unos 500 años anterior al monumento principal de Stonehenge y fue hallada en la localidad de Bulford, en el condado de Wiltshire (sur inglés).

Los arqueólogos indicaron que la estructura probablemente sirvió para ceremonias religiosas.

Cuando Harding halló las fosas, notó que parecían estar alineadas con el sol, al igual que Stonehenge. "Tomé mi lápiz y mi regla, las uní y me di cuenta de que apuntaban en la dirección general del amanecer en el solsticio de verano", agregó a los medios.

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La estructura fue hallada hace diez años cuando se despejó el terreno para la construcción de nuevas viviendas militares, pero recién ahora se ha podido hacer un análisis detallado de la alineación.

Las fosas contenían cerámica, huesos de animales y carbón vegetal, lo que sugiere que un gran número de personas se reunieron durante un período relativamente corto para celebrar el Sol.

Una de las fosas, que se cree pudo haber sido un "punto de observación" para el solsticio, contenía un cuchillo con una forma muy rara que al parecer fue colocado allí deliberadamente, tal vez como una referencia simbólica al disco solar, según los expertos.

Matt Leivers, director de investigación de Wessex Archaeology, afirmó que le parece "inconcebible, dada la coincidencia de fechas, que las personas que estuvieron en Bulford y las que estuvieron en Stonehenge durante su primera fase no se conocieran".

Stonehenge está ubicado a unos 130 kilómetros al oeste de Londres y fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1986.