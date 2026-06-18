EE.UU. y México concluyen su última ronda de contactos antes de la revisión del T-MEC

Una delegación mexicana encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para reunirse con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Se trata del segundo encuentro entre ambas partes tras el celebrado el 28 y 29 de mayo en Ciudad de México.

Según detalló Ebrard en redes sociales, durante la reunión se abordaron asuntos como las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz.

"México presentó sus puntos de vista y sus propuestas, que deberán ser analizadas por nuestra contraparte", afirmó el secretario.

Este encuentro se produce antes de que el 1 de julio Estados Unidos, México y Canadá celebren una reunión virtual para iniciar la revisión formal del T-MEC, en vigor desde 2020.

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Los tres países deberán decidir si extienden el tratado en sus términos actuales por otros 16 años, hasta 2042, o si abren un proceso de revisiones anuales que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, llevaría a su expiración en 2036.

Tanto México como Canadá han expresado su disposición a renovar el T-MEC, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una postura ambigua y ha llegado a señalar que preferiría negociar acuerdos bilaterales con sus dos vecinos.

El miércoles, durante la cumbre del G7 en Francia, Trump afirmó que podría firmar la renovación del tratado, aunque reiteró su preferencia por que este deje de existir, al considerar que Estados Unidos no lo necesita.

El secretario mexicano de Economía había señalado que el principal punto de coincidencia con Washington es sustituir importaciones de Asia en sectores como farmacéutica, semiconductores y electrónica, donde la dependencia de México y Estados Unidos supera el 85 %.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno ha planteado varias alternativas para eliminar los aranceles y resaltó que su trabajo es tratar de convencer a Washington “de que lo mejor para Estados Unidos y México es que no estén los aranceles”, al tiempo que defendió la “buena posición" del país en el mercado más grande del mundo frente a otras economías.

El T-MEC, que representa alrededor del 30 % de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.