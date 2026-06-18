El acuerdo de Irán y EE.UU. genera desconfianza entre senadores republicanos

"El peor error de política exterior en décadas", un acuerdo "tras pésimos consejos", un coste de "13 estadounidenses muertos" y familias que "han pagado miles de millones en las gasolineras", son algunas de las reacciones que han tenido destacados senadores del Partido Republicano tras la publicación de los 14 puntos del memorando de entendimiento.

"La historia nos enseña que entregar miles de millones de dólares a fanáticos teócratas que quieren asesinarnos no es una buena idea. Creo que el presidente está recibiendo pésimos consejos sobre este acuerdo", declaró el senador republicano por Texas Ted Cruz al medio Daily Wire.

Por su parte, el senador por Luisiana Bill Cassidy cree que "las ambiciones nucleares de Irán no se frenaron" y que después de una guerra de más de 100 días el régimen iraní "ha aprendido que amenazar con el estrecho de Ormuz funciona".

"Sin duda, se aprovecharán de ello en el futuro. Ahora, gracias a este acuerdo, Irán podrá construir infraestructura totalmente nueva", consideró Casssidy en una publicación en X.

John Cornyn, también legislador por Texas, puso en duda que el acuerdo evite que Irán siga enriqueciendo uranio y que el texto, que no aborda la financiación de los llamados 'proxies' iraníes en la región, "proporciona una gran cantidad de dinero (a Teherán) que pueden utilizar para financiar a sus grupos afines".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, un senador muy cercano al presidente, advirtió antes de la publicación ayer del contenido del memorando de que cualquier acuerdo nuclear con Irán debe ser enviado al Congreso para su revisión y votación.

Washington difundió este miércoles los términos de un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron el 28 de febrero contra Irán, y abre un periodo de 60 días para negociar los términos definitivos de un acuerdo nuclear.

El memorando contempla el levantamiento progresivo de sanciones sobre Irán y un eventual plan de inversión de 300.000 millones de dólares para la "reconstrucción" del país, los compromisos que más desaprueban los senadores republicanos.