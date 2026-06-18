El candidato Sánchez afirma que la elección en Perú no ha concluido y se une a marchas

Sánchez expresó en rueda de prensa su "profunda preocupación" porque el aparente cambio de reglas de la segunda vuelta electoral "afecta no solamente la seguridad jurídica, a la transparencia del voto", sino a los "más de 1.600 distritos en 16 regiones" del país que afirma le dieron su voto el pasado 7 de junio.

El candidato de Juntos por el Perú, que postula en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), criticó la "demora excesiva" y el traslado en carga común de las actas de votación en el exterior, que demoraron tres días en llegar, en físico, a Lima para ser contabilizadas en el sistema nacional.

A diferencia de la votación en primera vuelta, realizada el 12 de abril, las autoridades electorales pidieron para la segunda vuelta volver al cómputo manual de la votación y a conservar las boletas y actas en físico, tras el fracaso del sistema digital utilizado en la primera ronda.

Sánchez añadió sentir que la defensa del voto popular estaría siendo "vulnerada" con "una grave afectación", al haber cambiado los procedimientos de las elecciones en la segunda vuelta de "nuestros hermanos en el exterior".

"Este proceso no ha concluido, de allí que el partido, el movimiento social, se ha autoconvocado mañana en el marco del derecho constitucional a la movilización pacífica, una jornada de protesta que exige justicia electoral y reconocimiento a la victoria del pueblo", expresó el candidato, acompañado por sus candidatas a las vicepresidencias y asesores legales.

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Sánchez, que postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), explicó que el proceso electoral no concluye aún porque hay recursos de impugnación que se han admitido y vienen varias audiencias públicas en los jurados electorales para resolver esas observaciones.

Sin embargo, al respaldar la movilización de sus seguidores en Lima, el candidato expresó que "el pueblo viene a reafirmar su victoria, aspiramos a la libertad del presidente Pedro Castillo y a esa reparación de la afectación de la justicia".

"Mañana (viernes) nos estamos organizando para que no haya infiltrados, ninguna acción de violencia, eso no estará de nuestro lado", dijo Sánchez y reclamó igualmente que se acabe con el "terruqueo", término vinculado a la criminalización de las protestas.

De acuerdo al cómputo de votos al 99,38 %, la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene el 50,107 % de la votación, frente al 49,893 % a favor de Sánchez, lo que representa una ventaja de 39.115 votos a favor de la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).