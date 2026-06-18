El festival Serralves Jazz en el Parque celebra sus 35 años con artistas de diez países

La cita, organizada por la Fundación Serralves, tendrá lugar los fines de semana del 4 y 5 de julio y del 11 y 12 de julio en distintos espacios del Parque y del Museo de Serralves, uno de los principales centros culturales de Portugal.

La programación, comisariada por el saxofonista y compositor portugués Rodrigo Amado, reunirá a figuras destacadas del jazz contemporáneo y de la música improvisada, con propuestas que abarcan desde el jazz de vanguardia hasta la experimentación sonora y la improvisación libre.

Entre los participantes figuran el saxofonista cubano Hery Paz, afincado en Nueva York, que actuará junto al contrabajista argentino Demian Cabaud y los portugueses Marcos Cavaleiro y Pedro Melo Alves; la cantante portuguesa Sara Serpa y el pianista estadounidense Matt Mitchell; así como la saxofonista alemana Angelika Niescier, la pianista japonesa Aki Takase y el DJ alemán Illvibe.

El cartel, que también incluye a músicos de Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Italia y Portugal, refleja el carácter internacional del festival.

Según la Fundación Serralves -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, el encuentro mantiene su apuesta por la libertad artística, la diversidad cultural y el pensamiento crítico, valores históricamente asociados al jazz y a las músicas improvisadas.

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Los conciertos se desarrollarán en el Auditorio de Serralves y en las pistas de tenis del parque, un espacio al aire libre integrado en los jardines de la institución cultural portuguesa.